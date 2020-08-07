Мэрия Нижнего Тагила ищет управляющую компанию для домов на Сухоложском поселке
Сегодня, 09:18ОбществоФото: Google.Maps
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Мэрия Нижнего Тагила объявила открытый конкурс по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами на территории Сухоложского поселка. Соответствующее постановлении администрации опубликовано на официальном сайте города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно ему, подбор управляющей компании осуществляется для домов на улице Боровая 35, 37, 39, 41, Гражданская, 12, Краснофлотская, 17, 26, Цементная 5, 10.
Предполагается, что срок действия договора управления составит три года.
Ранее мэрия искала управляющую компанию для домов, расположенных в поселке Уралец. Согласно ему, управление требовалось домам на Ленина, 3, 36, 40, 42, Трудовая, 19, 30, 32, 34.
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