«Народная» оппозиция. Кто может повести тагильчан на массовые протесты?

Степень оппозиционного накала их риторики разная, и еще более отличается их потенциал как действующих лидеров общественного мнения.

Надежда Журавлева

Лидер общественного движения «Тагил за перемены», работает на НТМК. Сейчас Надежда является достаточно медийным лицом, так как претендует на место депутата в городскую думу от партии «Яблоко» и ведет активную предвыборную кампанию. Деньги на нее собираются в фонд кандидата за счет пожертвований горожан.

Сторонники Журавлевой называют ее «девушкой с потенциалом и твердой жизненной позицией». Оценил ее личные качества и депутат государственной думы Алексей Балыбердин:

Надежда достаточно активный человек, умеет поднимать социально значимые для населения темы. В принципе на этом она и сделала себе имя и сейчас баллотируется в депутаты гордумы. Оценить ее лидерские качества я не могу. У нас были с ТЗП определенные разногласия, хотя я предлагал ребятам работать вместе, так как недостаточно с ней общался. Но изначально «Тагил за перемены» позиционировали себя вне политики.

Однако по мнению экспертов, у Надежды есть склонность к частой смене фокуса деятельности, что приводит к провалам проектов ОД «Тагил за перемены» и подрывает ее лидерский авторитет. Например, проигранный суд с РЭК о снижении нормативов накопления твердых коммунальных отходов или сбор 17 тысяч подписей за отмену «мусорной реформы», которые Надежда с мужем отвозили в Москву.

После сбора подписей тагильчан, который ни к чему не привел, горожане перестанут верить такому способу протеста. Получается, что Журавлева с мужем просто так скатались в Москву на собранные с народа деньги,считает член «Левого фронта» Зульфия Юсупова.

Напомним, на сегодняшний день «Тагил за перемены» активно собирает подписи за возвращение прямых выборов главы города.

Кроме того, противники Надежды обвиняют ее в резкой перемене политических позици и беспринципности.

Натура, жаждущая власти, которая пойдет на все что бы добиться своей цели, как говориться по головам,поделился мнением с TagilCity.ru глава тагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.

Фото: страница Надежды Журавлёвой во «ВКонтакте»

Илья Коровин (Тагильчанинъ)

Тагильский активист, экс-кандидат в мэры города. Ведет собственный канал на YouTube и страницу во «ВКонтакте». Участвовал в организации экологических митингов и устраивал различные пикеты. Например, в поддержку тагильских хирургов или против концерта Тилля Линдеманна в Екатеринбурге.

Эксперты считают, что Илья имеет хорошие задатки лидера, но при этом он «прыгает с одного на другое», не доводя до конца свои дела и призывы.

Он чем только не пытался заниматься, какие только вопросы не поднимал, это и мусор, и чистая вода, и дороги, при этом не добился каких-то особых решений. Но Илья очень хорошо знает все болевые точки города,отметил в разговоре с редакцией Алексей Балыбердин.

О резких высказываниях Коровина рассказала член благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова:

Лично с ним не знакома, но пару раз выходила на него в интернете. Кроме невнятных оскорблений от него более ничего не видела, а ну и в интернете как-то в одном паблике предлагал со мной «поговорить» один на один. Считаю, что его надо держать подальше от людей и общества.

Ранее, не имея регулярного заработка, Коровин собирал средства на свои проекты с помощью пожертвований. Сейчас, согласно его личной странице в соцсети, он занимается строительными работами в Екатеринбурге и не имеет собственных общественных проектов, поддерживая Надежду Журавлеву.

Фото: страница Ильи Коровина во «ВКонтакте»

Максим Емельянов

Считает себя яростным противником действующего мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Несколько раз устраивал пикеты за его отставку, участвовал и в экологических митингах. На сегодняшний день также является сторонником Надежды Журавлевой. Создатель групп «ЧП Нижний Тагил» и «Нижний Тагил LIVE», где помимо новостей публикует посты с собственным мнением.

Оценить его лидерские качества эксперты затруднились, отмечая, что «Емельянова чаще видно в группе активистов», то есть он «скорее является ведомым, чем ведущим». Также собеседники TagilCity.ru отмечают его несдержанность в соцсетях и оскорбления тех, чье мнение хоть как-то расходится с его собственным. Еще часть экспертов заявили, что не слышали об Емельянове и не знакомы с его деятельностью.

К сожалению ничего не могу про него сказать, так как мало видел информации про этого активиста,рассказал лидер ОМСО «Воркаут Нижний Тагил» Фанис Хайруллин.

Фото: страница Максима Емельянова во «ВКонтакте»

Алексей Малышев

Тагильский предприниматель. Выступал с одиночным пикетом в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация запрещена в России). Участвовал также и в экологических митингах.

Однако при опросе выяснилось, что эксперты о нем просто не знают или слышали о его пикете, но оценить его личные качества и деятельность не могут.

Фото: АН «Между строк»

Дмитрий Есин

Является председателем общественного объединения «Чистый Урал». Также участвует в экологических митингах. Свою деятельность начинал вместе с ОД «Тагил за перемены», но позже, после разногласий с коллегами, отделился от них. Информацию о своей работе в составе «Чистого Урала» выкладывает на своей странице «ВКонтакте».

При этом как-либо оценить его деятельность в хорошую или плохую сторону эксперты не смогли.

Я общаюсь с Дмитрием Есиным. Человек немножко боится и на волну политики он не выходит, ему это не нужно. Он чисто общественник и идет этим путем,поделилась мнением Юсупова.

Фото: страница Дмитрия Есина во «ВКонтакте»

Рамиль Хакимов

Житель поселка Черноисточинск. Экоаквист, участвовал в митингах за очистку Черноисточинского пруда. Какое-то время состоял в партии «Справедливая Россия». Вошел в общественный совет при региональном операторе по вывозу ТКО «Рифей».

При опросе экспертов в защиту Хакимова высказался лишь Михаил Бояркин, остальные не смогли как-либо оценить его деятельность.

Рамиля я знаю только по видеороликам. Видно, что он бьется и переживает за экологию,отметила Зульфия Юсупова.

Фото: страница Рамиля Хакимова во «ВКонтакте»

Андрей Волегов

Лидер общественного движения «Экоправо». При этом не ведет какую-либо политическую деятельность, занимаясь лишь вопросами загрязнения воздуха и воды. Входил в состав общественной палаты Свердловской области.

По оценкам экспертов, он компетентен в вопросах экологии Нижнего Тагила и региона, но не стремится занять лидерские позиции, не участвует в экологических митингах, так как «работает в своем направлении, не выходя за рамки».

Харизматичности Волегову, конечно, не хватает, у него нет лидерских качеств. Но несмотря на это, у него неплохо получается вникать и пытаться решать экологические проблемы,поделился мнением член тагильского отделения ЛДПР.

Фото: страница Андрея Волегова во «ВКонтакте»

Никита Чапурин

Лидер общественного движения «Тагил без ям». Занимается вопросами тагильских дорог, мониторит работу дорожных служб. Активно высказывался против «мусорной реформы», участвовал в нескольких митингах, но их организацией не занимался. Ведет группу ОД во «ВКонтакте».

Начинал как лидер движения «Тагил без ям», но после того как попал в команду мэра Носова и отвечал за контроль дорог, сильно попортил себе репутацию этой должностьюподелился мнением Бояркин.

Но некоторые отмечают компетентность Чапурина. Например, Анна Межова:

Я бы выделила Никиту Чапурина, человек делает свое дело и очень хорошо, что бы там не говорили. Парень грамотный.

Фото: страница Никиты Чапурина во «ВКонтакте»

Стоит отметить, что некоторые из опрошенных экспертов отказались дать оценку всем вышеперечисленным общественникам, так как не интересуются или не слышали об их деятельности.

Мне сложно оценивать активистов, я с ними не знакома и за их работой не слежу,сообщила руководитель движения «Волонтеры Нижнего Тагила» Светлана Мусатова.

А кто-то не разделяет активистов каждого в отдельности и считает их работу одинаково безрезультатной.

У данной группы активистов свое мнение на происходящее, есть свои единомышленники, свое мнение на тему того, как мы должны жить. Хорошо что они его высказывают. Но было бы гораздо лучше и эффективнее, если бы за высказанным мнением следовали реальные дела, была реальная ответственность за сказанное и достигались реальные результаты на благо жителей города,отметил руководитель отделения «Молодой гвардии ЕР» в Нижнем Тагиле Дмитрий Арды.

Но не только отсутствие сильного лидера определяет невозможность массовых протестов в Нижнем Тагиле. Общественники признаются, что горожан «очень трудно раскачать».

Мне кажется, ни один из наших активистов не будет и не захочет поднимать волну, подобную Хабаровску. Потому что мы все понимаем, что город в этом смысле труден на подъем. Да и нам самим не нужны эти протесты, если все это можно добиться более мирным путем. Мы хотим лишь привлечь внимание властей на ситуацию в городе и стараемся делать это более менее законно, без стычек и эксцессов,отметил Максим Емельянов.