Названа дата открытия детских садов в Нижнем Тагиле в штатном режиме

С 10 августа будет возобновлена работа муниципальных дошкольных образовательных учреждений в штатном режиме с 50% наполняемостью и с соблюдением всех мер безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Отмечается, что приоритет будет отдаваться тем воспитанникам, чьи родители или законные представители приступили к осуществлению профессиональных обязанностей.

В каждом детском саду должны быть обеспечены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований с целью недопущения распространения коронавируса.

Также будет разрешено открыться муниципальным учреждениям физической культуры и спорта, в том числе допустить спортсменов в спортшколы (олимпийского резерва и спортивно-адаптивную). Отмечается, что спортсмены будут допущены к тренировкам на открытых и закрытых сооружениях, в том числе и бассейнах.

При этом, разрешается проводить показ спектаклей, концертов и праздников на открытом воздухе с числом посетителей не более 50% от вместимости площадки.