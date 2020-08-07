Осужденному экс-директору департамента рекламы МУГИСО Екатеринбурга изменили приговор

Как рассказал адвокат Разунина Константин Виленский, приговор был незначительно изменен. Так, судья уменьшила срок всего на два месяца до восьми лет 10 месяцев. Он отметил, что будет подаваться кассационная жалоба.

Также Виленский рассказал, что жена Разунина рассказала о сложных условиях содержания в СИЗО, а сейчас во время карантина они тяжелые.

Напомним экс-чиновника Игоря Разунина задержали в декабре 2016 года сотрудники ФСБ в рабочем кабинете во время получения взятки на 160 тысяч рублей. По версии следствия, он брал и другие взятки. Всего, предположительно, он получил 800 тысяч рублей. В результате за совершенное преступление Разунина приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а также назначили штраф в пять миллионов рублей.