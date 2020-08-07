СК начал проверку после смерти 15-летней девочки в монастыре скандального отца Сергия
Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Следственный отдел по городу Верхняя Пышма начал доследственную проверку по сообщению о смерти 15-летней девушки на территории Среднеуралського женского монастыря, находящегося под управлением отца Сергия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате тяжелого заболевания. Телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер — не имеется.
В ведомстве также отметили, что органы СК действуют в соответствии с законодательством. А потому для установления обстоятельств произошедшего и определения точной причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, накануне в Сверднеуральском женском монастыре скончалась 15-летняя девочка. Отец Сергий, управляющий монастырем, высказался по поводу необходимости вскрытия тела умершей, возмутившись ситуацией.
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