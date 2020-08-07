СК начал проверку после смерти 15-летней девочки в монастыре скандального отца Сергия

По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате тяжелого заболевания. Телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер — не имеется.

В ведомстве также отметили, что органы СК действуют в соответствии с законодательством. А потому для установления обстоятельств произошедшего и определения точной причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.