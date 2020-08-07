Свердловчанку подозревают в мошенничестве под видом внучки героини телешоу «Слепая»

Как рассказали изданию в УМВД по Новгородской области, женщина создала страницу в социальной сети, где представилась внучкой телегероини. Она предлагала оказавшимся в беде гражданам помощь «бабушки».

На уловку попалась 32-летняя жительница деревни Борки Новгородского района. Мама тяжелобольного ребенка обратилась к девушке в надежде, что она поможет малышу. За магическую диагностику потерпевшая заплатила тысячу рублей, а после этого подозреваемая уговорила перевести ей еще 60 тысяч за снятие порчи. Она пообещала, что после того, как обряд будет проведен, деньги вернут. Однако после получения перевода женщина заблокировала доступ к своей странице.

Обманутая женщина обратилась с заявлением в полицию, где в результате расследования была задержана свердловчанка и доставлена в Новгород. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.