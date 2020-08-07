Тагильчанку приговорили к восьми годам тюрьмы за продажу наркотиков через интернет
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной 24-летней жительнице города по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно — телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В ходе рассмотрения дела в суде были представлены доказательства, что с 2017 по 2019 год девушка через мессенджеры, а также интернет занималась незаконным сбытом наркотических веществ на территории региона.
В момент задержания, сотрудниками ФСБ при подозреваемой было обнаружено 502,26 грамма наркотического вещества. Еще 243,61 грамма были изъяты в ходе обысков в квартире.
В результате суд приговорил тагильчанку к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
В конце июля в Нижнем Тагиле полицейские задержали несвязно разговаривающего мужчину с наркотическими веществами. При нем было обнаружено 0,275 грамма.