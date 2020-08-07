Тагильчанку приговорили к восьми годам тюрьмы за продажу наркотиков через интернет

Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно — телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В ходе рассмотрения дела в суде были представлены доказательства, что с 2017 по 2019 год девушка через мессенджеры, а также интернет занималась незаконным сбытом наркотических веществ на территории региона.

В момент задержания, сотрудниками ФСБ при подозреваемой было обнаружено 502,26 грамма наркотического вещества. Еще 243,61 грамма были изъяты в ходе обысков в квартире.

В результате суд приговорил тагильчанку к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.