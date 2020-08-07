Фото: E1.RU
В Екатеринбурге активисты хотят установить памятную табличку Мандельштаму
Сегодня, 11:12Общество
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В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале Екатеринбурга уральские активисты планируют установить мемориальную доску, которая посвящена 130-летию поэта Осипа Мандельштама, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Здесь проходил этап ссыльного поэта и его жены.
Установить табличку захотели жители Екатеринбурга. Местным скульптором Николаем Предеиным был создан эскиз. На данный момент горожане собирают средства.
Кроме того, в Екатеринбурге на площадке на улице Космонавтов, а также в Нижнем Тагиле у железнодорожного вокзала появится стела в честь получения звания «Город трудовой доблести».
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