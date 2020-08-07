В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе предстанет перед судом

Мужчина обвиняется по пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений).

По версии следствия, обвиняемый поздно вечером 25 августа 2018 года, вооруженный оружием прибыл в лесопарк за гостиницей «Уктус» на велосипеде.

Там он надел на голову монокуляр ночного видения для ориентирования и прицеливания и, с целью поиска жертв, проследовал пешком вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона ООО «Уктусский спортивный комплекс».

Когда обвиняемый поднялся на вершину, он обнаружил там двух отдыхающих девушек и стал наблюдать за ними. После этого, убедившись, что они одни, он приблизился к девушкам сзади и без видимого повода произвел не менее трех выстрелов в потерпевших. Затем он скрылся с места происшествия.

Мужчина свою вину признал. Кроме того, это подтверждается совокупностью собранных доказательств по делу.