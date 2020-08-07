В Екатеринбурге состоится международный фестиваль стрит-арта «Стенограффия»
Сегодня, 13:36ОбществоФото: страница фестиваля "Стенограффия" в социальной сети
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Международный фестиваль стрит-арта «Стенограффия» в Екатеринбурге состоится. Его проведение запланировано на 17–27 августа, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам организаторов, зарубежные авторы смогут принять участие дистанционно. Кроме того, будет специально создана программа для проведения прямых эфиров с мест создания объектов, лекциями и экскурсиями.
Люди дали нам понять, что городу нужна Стенограффия. Нам писали и звонили каждый день! Благодаря этому, мы не могли себе позволить опустить руки. Искали партнёров и продолжали подготовку, — отметила координатор фестиваля Ирина Завьялова.
По ее словам, обычно фестиваль проводится в начале июля, но в этом году из-за отсутствия финансовой поддержки его пришлось перенести.
Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ранее он обещал поддержать организаторов.
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