В Екатеринбурге состоится международный фестиваль стрит-арта «Стенограффия»

По словам организаторов, зарубежные авторы смогут принять участие дистанционно. Кроме того, будет специально создана программа для проведения прямых эфиров с мест создания объектов, лекциями и экскурсиями.

Люди дали нам понять, что городу нужна Стенограффия. Нам писали и звонили каждый день! Благодаря этому, мы не могли себе позволить опустить руки. Искали партнёров и продолжали подготовку, — отметила координатор фестиваля Ирина Завьялова.

По ее словам, обычно фестиваль проводится в начале июля, но в этом году из-за отсутствия финансовой поддержки его пришлось перенести.