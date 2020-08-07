В Иркутской области опубликовали итоговый список кандидатов на пост губернатора

Бороться за пост губернатора будут Михаил Щапов от КПРФ, Игорь Кобзев (самовыдвиженец), Григорий Вакуленко от «Гражданской платформы», Максим Евдокимов от «Родины», Андрей Духовников от ЛДПР, Геннадий Щадов от КПСС и Лариса Егорова от «Справедливой России». Выборы продлятся три дня — с 11 по 13 сентября включительно. Об этом пишет irksib.ru.

Первоначально за пост главы Иркутской области должны были сражаться 17 претендентов, но удостоверения кандидатов выдали только семи. Отметим, что Игорь Кобзев сдал в избирательную комиссию более 10 000 действительных подписей от избирателей, а также 264 подписи от муниципальных депутатов и глав администраций.

Наблюдатели считают, что процесс выдвижения шел в стандартном режиме. Действующее законодательство не нарушалось. На административное давление никто не жаловался. Все было по максимуму прозрачно.

По словам членов избиркома, на результаты могли влиять лишь действия самих кандидатов. Например, Игорь Кобзев заручился поддержкой муниципалитетов и простых людей за счет своей активной позиции.

Нынешний врио главы региона добился от федерального центра компенсации за строительство в Иркутске ледовой арены. Он привлек внимание Владимира Путина и к выпадающим из-за эпидемии коронавируса COVID-19 доходам регионального бюджета, и к экологическим проблемам Иркутской области. В конце концов, Игорю Кобзеву удалось привлечь в Приангарье свыше 11 миллиардов рублей. Деньги поступили из Москвы. Врио губернатора не останавливает работу в этом направлении.

Игорь Кобзев признал, что на данный момент в Иркутской области есть еще множество вопросов и проблем, которые необходимо решать. К примеру, нужно организовать работу по утилизации отходов на «Усольехимпроме» и БЦБК, а также готовиться к чемпионату мира по хоккею с мячом — событию федерального масштаба.

«Все это требует координационных действий. Поэтому работаем по плану», — заявил политик.