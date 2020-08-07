В Иркутской области вскрылись подробности «схемы» экс-губернатора Левченко

Надежда Титова – бывшая супруга Олега Хамуляка, гендиректора компании «Звезда», фигурировавшей в уголовном деле о присвоении более чем 180 млн рублей государственных денег. Предприятие занималось заменой лифтов в регионе, при этом стоимость работ и самих лифтов завышалась, а деньги делились между участниками сговора, пишет “МК-Байкал”.

Замуж за Хамуляка Титова вышла 15 лет назад, когда он еще не был преуспевающим бизнесменом. Женщина стала инвалидом из-за неудачной гормонотерапии, но продолжила работать, так как в семье не хватало денег. Неожиданно ситуация в корне изменилась. Сначала муж принял участие в строительстве скандально известного «Бурятмяспрома». Затем его вдруг назначили генеральным директором «КрасСтальКонструкции», а потом он занял кресло гендиректора компании «Звезда». Учредителем последней был юрист ангарской «Стальконструкции» Андрей Ядришников. А ее руководителем – Андрей Левченко, глава фракции КПРФ в Законодательном собрании области и сын бывшего губернатора Левченко.

По мнению Надежды, такая стремительная карьера ее мужа была связана как раз с тем, что его лучший друг был связан с Андреем Левченко. Он мог протолкнуть Хамуляка как «своего человека», на которого можно положиться в сомнительных делах.

В 2018 году у супруга Надежды начались проблемы. В ноябре к ним в дом пришли с обыском, а за 2 дня до этого Олег среди ночи отправился на работу, взяв с собой системные блоки от компьютеров.

Вскоре женщина подала на развод. Она претендовала на половину ипотечной квартиры и 50% стоимости автомобиля, Хамуляк не возражал. По словам Надежды, к тому времени у него уже была беременная любовница, на которой он женился сразу после развода.

Однако получить имущество, полагающееся ей по праву, Титова не смогла. Ее бывшего супруга арестовали, а в квартире обосновалась его новая жена, которая не захотела выселяться. Полиция ничем не помогла Надежде, поэтому она обратилась в прокуратуру и Следственный комитет, где подтвердила право на собственность.

В квартирный скандал неожиданно вмешался друг Андрея Левченко – Ядришников. Естественно, не на стороне Надежды. Как отметила женщина, попытки забрать ее законную жилплощадь могут означать, что дело Хамуляка все еще контролируется той самой «группой неустановленных лиц». Скорее всего, они хотят, чтобы ее бывший муж остался единственным лицом, установленным в ходе следственных мероприятий. Титова считает, что всем давно известно, кем являются союзники ее экс-супруга, поэтому на правосудие ей явно надеяться не стоит, как и на возврат квартиры.

Все-таки Надежда Титова обратилась в суд по поводу раздела ООО «КрасСтальКонструкция», где ее бывший муж числится учредителем и директором. Не исключено, что это откроет новые подробности в истории. Возможно, именно Надежда подтолкнет клан Левченко к его закату, раз доказательным путем его никак не могут поставить на место сотрудники полиции.