В Нижнем Тагиле в конце августа стартует фестиваль-конкурс «Молодая семья-2020»

Прием заявок стартует с 20 августа и продлится до 1 сентября. Конкурсный этап продлится с 3 сентября по 19 октября.

Принять участие в фестивале могут молодые семьи, которые постоянно проживают на территории города и имеют возраст не старше 35 лет, а также состоят в официальном браке и имеют одного и более детей.