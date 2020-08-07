В Нижнем Тагиле в конце августа стартует фестиваль-конкурс «Молодая семья-2020»
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в режиме онлайн пройдет городской фестиваль-конкурс «Молодая семья-2020». Он состоится на официальном сайте МБУ «Городской дворец молодежи» и в группах в социальных сетях, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием заявок стартует с 20 августа и продлится до 1 сентября. Конкурсный этап продлится с 3 сентября по 19 октября.
Награждение победителей и призеров запланировано на 28 октября.
Принять участие в фестивале могут молодые семьи, которые постоянно проживают на территории города и имеют возраст не старше 35 лет, а также состоят в официальном браке и имеют одного и более детей.
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