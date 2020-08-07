В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски

Кроме того, в штабе сообщили, что будет принят ряд мер по обеспечению безопасности детей. В школах будет введен специальный график, согласно которому ученики будут приходить в школу постепенно, не собираясь в большие группы. Эта мера должна быть отрепетирована заранее, где учащиеся будут заменены взрослыми.

Во всех школах надо провести учения с целью максимально отрепетировать процессы, повышающие безопасность учеников. Так как учебный год начнется в обычно режиме сейчас перед нами стоит первостепенная задача обезопасить учеников,подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В классах между учащимися будет соблюдена необходимая для безопасности дистанция. Регулярно будет производиться дезинфекция всех помещений в школьных зданиях. Занятия будут стараться проводить в одном и том же классе, перемещения детей по школе будут минимальными. На входе будет проводиться обязательный медосмотр, измеряться температура тела.