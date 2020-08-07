«Вы не люди что ли?»: схимонах Сергий о смерти 15-летней воспитанницы монастыря

Сергий подтвердил, что погибшей девочки была онкология — рак головного мозга. Ее семья приехала из Новокузнецка. Столичные врачи сказали семье, что девочке осталось жить 1,5-2 месяца, но она прожила в монастыре около семи.

Он также добавил, что она находилась под наблюдением врача.

Клирик уточнил, что смерть девочки наступила 6 августа в 18.10. И не прошло и получаса, как «все СМИ, женщина по правам человека раззвонили, что у нас погиб ребенок». Его также возмутило то, что сдледователи планируют вскрыть тело усопшей.

Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести? Она ничем не болела, у нее не было температуры — тогда какая причина для вскрытия? возмущается Сергий.

Он также попросил обратить внимание на «бродячих по помойкам» детей, которые умирают.

Кроме того, в ролике присутствовали и родители Марины. Ее отец заявил, что не понимает, зачем возбуждать уголовное дело по факту смерти его дочери. Он отметил, что в монастыре их приняли как родных и Сергий во всем им помогал.

Также в ролике присутствовал врач-онколог Виктор Щипицын, который, по словам Сергия, помогает раковым больным в монастыре. Он рассказал, что было сделано все возможное, была проведена химиотерапия, в препараты закупали для нее монастырь и родители.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СКР доложить об обстоятельствах смерти в хосписе 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре.