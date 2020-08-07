«Вы не люди что ли?»: схимонах Сергий о смерти 15-летней воспитанницы монастыря
Схимонах Сергий высказался по поводу кончины 15-летней девушки на территории Среднеуральского женского монастыря. Он возмутился планами следователей вскрыть тело девочки, так как считает причину ее смерти очевидной. Ролик был размещен на YouTube-канале Всеволода Могучева.
Сергий подтвердил, что погибшей девочки была онкология — рак головного мозга. Ее семья приехала из Новокузнецка. Столичные врачи сказали семье, что девочке осталось жить 1,5-2 месяца, но она прожила в монастыре около семи.
Он также добавил, что она находилась под наблюдением врача.
Клирик уточнил, что смерть девочки наступила 6 августа в 18.10. И не прошло и получаса, как «все СМИ, женщина по правам человека раззвонили, что у нас погиб ребенок». Его также возмутило то, что сдледователи планируют вскрыть тело усопшей.
Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести? Она ничем не болела, у нее не было температуры — тогда какая причина для вскрытия? возмущается Сергий.
Он также попросил обратить внимание на «бродячих по помойкам» детей, которые умирают.
Кроме того, в ролике присутствовали и родители Марины. Ее отец заявил, что не понимает, зачем возбуждать уголовное дело по факту смерти его дочери. Он отметил, что в монастыре их приняли как родных и Сергий во всем им помогал.
Также в ролике присутствовал врач-онколог Виктор Щипицын, который, по словам Сергия, помогает раковым больным в монастыре. Он рассказал, что было сделано все возможное, была проведена химиотерапия, в препараты закупали для нее монастырь и родители.
Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СКР доложить об обстоятельствах смерти в хосписе 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре.
Отцу Сергию запретили проводить богослужения после того, как он в своих роликах на YouTube он высказывался против закрытия храмов во время пандемии коронавируса и проклинал сторонников этого действия. Кроме того, он призывал не верить в существование инфекции и выходить на улицы, не соблюдая самоизоляцию. В результате по решению церковного суда он был лишен сана. Кроме того, за распространение фейковой информации о коронавирусе он получил штраф в размере 90 тысяч рублей, а также за разжигание ненависти и вражды — 18 тысяч рублей.