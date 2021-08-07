Подмена тела в морге и убитый мясной король. Итоги дня в Свердловской области

Пять партий из восьми заявивших своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области привлекли в избирательные фонды 30,5 млн рублей. Большая часть — 25 млн - поступила в фонд «Единой России». Все эти средства - добровольные пожертвования юридических лиц. Еще 3,2 млн — в фонд «Партии роста», «Новые люди» получили 1,05 млн, меньше миллиона еще у двух партий. Из восьми партий собственные средства в фонды для продвижения своих кандидатов в депутаты в ЗакСО пока внесли только две — «Яблоко» и «Партия роста».