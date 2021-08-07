Подмена тела в морге и убитый мясной король. Итоги дня в Свердловской области

Подмена тела в морге и убитый мясной король. Итоги дня в Свердловской области
Подмена тела в морге и убитый мясной король. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:49ОбществоФото: 1МI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 августа.

В морге Нижнего Тагила произошла путаница. Родственникам, умершего от коронавируса мужчины, выдали чужое тело. Ошибка произошла из-за схожести фамилий.

Пять партий из восьми заявивших своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области привлекли в избирательные фонды 30,5 млн рублей. Большая часть — 25 млн - поступила в фонд «Единой России». Все эти средства - добровольные пожертвования юридических лиц. Еще 3,2 млн — в фонд «Партии роста», «Новые люди» получили 1,05 млн, меньше миллиона еще у двух партий. Из восьми партий собственные средства в фонды для продвижения своих кандидатов в депутаты в ЗакСО пока внесли только две — «Яблоко» и «Партия роста».

Магазин H&M судится с торговым центром «Гринвич» в Екатеринбурге из-за убытков во время простоя, который случился во время пандемии коронавируса. В качестве компенсации убытков H&M хочет отсудить порядка 123 миллионов рублей у торгового центра, где арендует торговые площади. Первоначально сумма компенсации, предъявленная ТЦ «Гринвич», была в размере 33 миллионов рублей.

Из изолятора временного содержания в Истре с четырьмя другими заключенными сбежал Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. За поимку сбежавшего МВД заплатит 1 миллион рублей.

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Нижний Тагил
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