45-килограмовая американка установила национальный рекорд по поеданию пищи

Ее предыдущий рекорд был 174, но теперь Соня освоила новую технику, активно помогая себе руками во время еды, пишет Associated Press. Соня, которой недавно исполнилось 43 года, призналась, что она так и не наелась во время соревнования, и ей пришлось скушать еще около 20 горячих крылышек после окончания "турнира". Женщина уже устанавливала рекорды по хот-догам, сарделькам и запеченному сыру. При этом ее вес сейчас составляет около 45 килограммов.