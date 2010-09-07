"Больница, доброжелательная к ребенку" отметила юбилей
"Детская городская поликлиника №5" отмечает свое первое десятилетие. Юбилей поликлиника, получившая звание "Больница, доброжелательная к ребенку", отметила необычно - Днем открытых дверей.
Все желающие могли получить консультации по здоровому образу жизни, к примеру, узнать свой индекс массы тела. Получить совет апитерапевта - специалиста по лечению пчелами. Гастроэнтеролог рассказал о правильном питании и очищении организма методом гидроколонотерапии. Кроме того, гости поликлиники принимали участие в мастер-классах йоги для детей, ощутили на себе все плюсы аромомассажа и спа-массажа головы.
Как отмечают в управлении здравоохранения города, по итогам работы в 2010 году поликлиника награждена почетным дипломом Министерства здравоохранения Свердловской области. Специалисты ДГП №5 помогают всем детям Нижнего Тагила независимо от прикрепленности к району обслуживания, включая пригородный район. Ежедневно поликлиника принимает свыше 350 человек.
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