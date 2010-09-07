Должников Пенсионного фонда навестят судебные приставы

В нем примут участие судебные приставы и специалисты Пенсионного фонда. Они посетят организации, у которых есть долги по страховым взносам в бюджеты Пенсионного фонда и фондов обязательного медицинского страхования. По сообщению нижнетагильского отделения ПФР, такие рейды позволяют не только погасить задолженность, но и дисциплинируют страхователей.