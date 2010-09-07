Должников Пенсионного фонда навестят судебные приставы
7 сентября 2010, 18:03ОбществоОльга
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Должников Пенсионного фонда навестят судебные приставы. В Нижнем Тагиле стартует месячник по взысканию задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В нем примут участие судебные приставы и специалисты Пенсионного фонда. Они посетят организации, у которых есть долги по страховым взносам в бюджеты Пенсионного фонда и фондов обязательного медицинского страхования. По сообщению нижнетагильского отделения ПФР, такие рейды позволяют не только погасить задолженность, но и дисциплинируют страхователей.
За полгода у нижнетагильских судебных приставов скопилось более 8 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности по страховым взносам, пеней и штрафов. Если страховые взносы не попадут в Пенсионный фонд, то это неминуемо отразится на размерах трудовой пенсии работников предприятий-должников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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