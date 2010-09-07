Дубайский шейх решил обогнать Абрамовича по длине яхты
7 сентября 2010, 17:51ОбществоОльга
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Дубайский шейх решил удлинить свою яхту "Дубай" и тем самым сделать ее самым длинным в мире судном, принадлежащим частному лицу, сообщает The Australian.
Сегодня самым длинным частным судном считается яхта "Эклипс", принадлежащая Роману Абрамовичу. Ее длина составляет 162 метра 46 сантиметров. Яхте "Дубай" предстоит плановый ремонт в 2011 году. Среди прочего на судне планируется установить радар, который будет выдаваться с носа и сделает "Дубай" на 15 сантиметров длиннее "Эклипса". Кроме того, к корме яхты дубайского шейха предполагается приделать "пляж" шириной около двух метров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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