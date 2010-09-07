Минздрав готовит модернизацию службы родовспоможения
7 сентября 2010, 07:35ОбществоОльга
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Модернизация службы родовспоможения Министерство здравоохранения и социального развития коснется времени пребывания рожениц в роддоме и узаконит присутствие отца во время родов. Об этом заявила в интервью "Московскому комсомольцу" директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства Валентина Широкова.
Женщины должны будут чаще ходить на прием к врачу во время беременности. Эти меры, как пояснила Широкова, необходимы для выявления патологий беременности. Вместе с тем в роддомах роженицы будут находиться меньшее количество времени - всего 4 дня, что позволит сократить риск внутрибольничных инфекций в родильных домах, передает Накануне.Ru.
Минздравсоцразвития также планирует узаконить присутствие отца во время родов. Но для этого роддом должен располагать индивидуальным родильным залом.
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