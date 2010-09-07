Минздрав готовит модернизацию службы родовспоможения

Женщины должны будут чаще ходить на прием к врачу во время беременности. Эти меры, как пояснила Широкова, необходимы для выявления патологий беременности. Вместе с тем в роддомах роженицы будут находиться меньшее количество времени - всего 4 дня, что позволит сократить риск внутрибольничных инфекций в родильных домах, передает Накануне.Ru.