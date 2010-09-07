Парламент Санкт – Петербурга может разрешить казино в городе

Ссылаясь на пресс-службу городской власти, сообщается, что инициирует данный проект депутат из фракции «Единая Россия» Игорь Риммер.

Как следует из официального заявления, не оправдал возложенные на него ожидания закон, регламентирующий создание всего четырех игорных центров на территории России и запрещающий казино на всей остальной территории.

Потери, которые несет бюджет города Санкт-Петербург из-за непопадания налогов от такого бизнеса, составляют, по приблизительным подсчетам, около десяти миллиардов рублей за год.Игорный бизнес для богатых людей существует во всем цивилизованном мире. И не зачем в России создавать такие резервации, когда выгоднее подвести казино поближе к таким людям.