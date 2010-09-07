Прохладная погода ожидает уральцев на этой неделе
7 сентября 2010, 08:24ОбществоОльга
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Дожди и прохладу обещает Гидрометцентр России на этой неделе. Преобладающая дневная температура на этой неделе — около 10 градусов тепла, по ночам — около нуля градусов.
В отдельные дни возможны дожди и утренние туманы. Самыми теплыми днями этой недели, согласно прогнозу Гидрометцентра России, станут пятница и суббота — до +13 градусов днем, но к воскресению — лишь около 7 градусов тепла днем, ночью +1, сообщает АПИ.
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