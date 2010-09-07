Прохладная погода ожидает уральцев на этой неделе

В отдельные дни возможны дожди и утренние туманы. Самыми теплыми днями этой недели, согласно прогнозу Гидрометцентра России, станут пятница и суббота — до +13 градусов днем, но к воскресению — лишь около 7 градусов тепла днем, ночью +1, сообщает АПИ.