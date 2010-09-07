Российский авторынок растет

По итогам первого полугодия новых машин в стране стало больше на 4,4%, чем за тот же период годом ранее, сообщает 66.ru . На 19 % увеличилось число продаж отечественных автомобилей.

Вместе с тем число российских машин в общей структуре автопарк снижается. Число иномарок, наоборот, растет: сейчас по стране их насчитывается 14,3 млн штук, тогда как годом ранее их было всего 13 млн.