Российский авторынок растет
7 сентября 2010, 09:08ОбществоОльга
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Благодаря росту продаж отечественных автомобилей российский автоынок идет в рост.
По итогам первого полугодия новых машин в стране стало больше на 4,4%, чем за тот же период годом ранее, сообщает 66.ru. На 19 % увеличилось число продаж отечественных автомобилей.
Вместе с тем число российских машин в общей структуре автопарк снижается. Число иномарок, наоборот, растет: сейчас по стране их насчитывается 14,3 млн штук, тогда как годом ранее их было всего 13 млн.
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