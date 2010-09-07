Ростехнадзор создал комиссию по расследованию ЧП на шахте "Естюнинская"
7 сентября 2010, 18:23ОбществоОльга
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Ростехнадзор создал комиссию по расследованию ЧП на шахте "Естюнинская". Ее председателем назначен начальник Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора Игорь Марченко.
Комиссии предстоит расследовать обстоятельства и причины смертельного несчастного случая. Любые выводы об обстоятельствах несчастного случая можно сделать только на основе результатов работы комиссии, отмечает Уральское управление Ростехнадзора.
Напомним, 6 июня в шахте "Естюнинская" погиб рабочий. Он попал в дробильный агрегат для обработки щебня.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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