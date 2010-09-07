Сельские территории Нижнего Тагила снабдят качественной водой

Уже пробурена скважина для обустройства трубчатого колодца в селе Серебрянка по адресу: улица Советская, 36. Выбраны и согласованы с Роспотребнадзором места для сооружения в остальных населенных пунктах шести трубчатых колодцев. Их бурение и благоустройство запланированы на сентябрь-октябрь. Сейчас уточняется смета. Впереди - анализ воды и присоединение водозаборных насосов колодцев к электрическим сетям.