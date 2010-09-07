Сельские территории Нижнего Тагила снабдят качественной водой
7 сентября 2010, 18:10ОбществоОльга
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Снабжение питьевой водой сельских территорий обсуждали сегодня в Нижнем Тагиле. Индивидуальные источники водоснабжения необходимо оборудовать в первую очередь в шести селах и поселках: в Чащино, Висимо-Уткинске, Серебрянке, Сулеме и Елизаветинском.
Уже пробурена скважина для обустройства трубчатого колодца в селе Серебрянка по адресу: улица Советская, 36. Выбраны и согласованы с Роспотребнадзором места для сооружения в остальных населенных пунктах шести трубчатых колодцев. Их бурение и благоустройство запланированы на сентябрь-октябрь. Сейчас уточняется смета. Впереди - анализ воды и присоединение водозаборных насосов колодцев к электрическим сетям.
На начало 2011 года запланировано сооружение двух трубчатых колодцев в селе Верхняя Ослянка и по одному в поселках Висимо-Уткинск и Студеный. Как отмечает пресс-служба администрации города, водоснабжение сельских территорий – на особом контроле у мэра Валентины Исаевой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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