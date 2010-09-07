Свердловская милиция принимает заявления от граждан через Интернет

Как сообщили "Накануне.RU" в пресс-центре областного ГУВД, новая система введена согласно Инструкции о порядке приема в органах внутренних дел РФ заявлений, утвержденной этим летом министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым.

"Поступившие по электронной почте сообщения так же, как и все остальные, регистрируются в книгу учета совершенных преступлений, и данному факту присваивается индивидуальный порядковый номер", - пояснили в ГУВД.