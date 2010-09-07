Свердловская милиция принимает заявления от граждан через Интернет
7 сентября 2010, 10:14ОбществоОльга
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Сведловчане теперь могут подать заявление в органы внутренних дел не выходя из дома – через Интернет.
Как сообщили "Накануне.RU" в пресс-центре областного ГУВД, новая система введена согласно Инструкции о порядке приема в органах внутренних дел РФ заявлений, утвержденной этим летом министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым.
"Поступившие по электронной почте сообщения так же, как и все остальные, регистрируются в книгу учета совершенных преступлений, и данному факту присваивается индивидуальный порядковый номер", - пояснили в ГУВД.
Заявления можно оставлять в специальной рубрике "подача заявления" на сайте ГУВД Свердловской области www.guvdso.ru.
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