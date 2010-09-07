Свердловские сельхозпроизводители и торговые сети договорились не допускать спекуляций на рынке

Как отмечает "Интерфакс-Урал", соглашение подписали пять отраслевых союзов, в том числе Союз предприятий молочной промышленности, Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции, Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод, Союз "Средуралптицепром" и Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности. Как сообщает Накануне.RU, из числа ритейлеров соглашение подписали сети супермаркетов "Кировский", "Звездный" и группа компаний "Флагман".

Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и торговые сети обязуются - и призывают других участников рынка - не допустить спекулятивного повышения цен и применять торговые надбавки на социально-значимые продтовары в размере не более 15%, а на товары отечественного производства - не более 10%.