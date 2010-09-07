Трехлетняя девочка погибла после того, как на нее наехала "Газель"
7 сентября 2010, 18:28ОбществоОльга
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Трехлетняя девочка погибла после того, как на нее наехала "Газель". ДТП случилось в 9 утра. Бабушка с трехлетней внучкой ехали в маршрутке домой. У дома 7 на улице Балакинская они попросили водителя остановиться.
Бабушка вынесла ребенка из салона, поставила на бордюр, а сама стала закрывать дверь. Девочка споткнулась и упала под "Газель". В этот момент автомобиль тронулся. Спустя час после происшествия малышка скончалась в реанимации. По заявлению ГИБДД, виноват в трагедии водитель. Он не убедился в том, что движение "Газели" не угрожает никому из пешеходов.
Чуть больше месяца назад подобное ДТП произошло в поселке Уралец. Там под колесами "Урала" погиб трехлетний мальчик. Бабушка оставила его без присмотра на несколько секунд, пока выходила из маршрутки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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