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Трехлетняя девочка погибла после того, как на нее наехала "Газель"
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трехлетняя девочка погибла после того, как на нее наехала "Газель"

7 сентября 2010, 18:28ОбществоОльга
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