Трехлетняя девочка погибла после того, как на нее наехала "Газель"

Бабушка вынесла ребенка из салона, поставила на бордюр, а сама стала закрывать дверь. Девочка споткнулась и упала под "Газель". В этот момент автомобиль тронулся. Спустя час после происшествия малышка скончалась в реанимации. По заявлению ГИБДД, виноват в трагедии водитель. Он не убедился в том, что движение "Газели" не угрожает никому из пешеходов.