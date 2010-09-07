В электричке вор стащил сумку у пенсионерки. Пассажиры задержали грабителя

Все это происходило на глазах многочисленных пассажиров, которые и обратились к милиционерам, сопровождающим состав. Бежать вору было некуда, в последнем вагоне милиционеры задержали его. По сообщению начальника ЛОВД на станции Нижний Тагил Александра Кириченко, задержанным оказался 55-летний нигде не работающий житель Лаи, ранее отбывавший срок за кражу. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.