В электричке вор стащил сумку у пенсионерки. Пассажиры задержали грабителя
7 сентября 2010, 18:00ОбществоОльга
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Бдительные пассажиры помогли задержать вора. Мужчина попытался ограбить 56-летнюю пенсионерку, ехавшую в электричке "Нижний Тагил - Чусовская". Женщина задремала, а сидевший рядом вор взял у нее сумку, в которой было около 1700 рублей, и попытался скрыться.
Все это происходило на глазах многочисленных пассажиров, которые и обратились к милиционерам, сопровождающим состав. Бежать вору было некуда, в последнем вагоне милиционеры задержали его. По сообщению начальника ЛОВД на станции Нижний Тагил Александра Кириченко, задержанным оказался 55-летний нигде не работающий житель Лаи, ранее отбывавший срок за кражу. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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