Сергей Носов: «Надо отдать должное терпению горожан». Время идет, а дороги стоят

Хоть кого-то это и не смущает, но в целом технология укладки асфальта, как известно, не подразумевает работу в дождь. «Все сегодня смотрят не новости в Интернете, а погоду, хотя там тоже могут обманывать», говорит Сергей Константинович.

Ситуация в следующем – 12 числа в Нижний Тагил с рабочим визитом приедут Дмитрий Рогозин и Игорь Холманских, которые будут смотреть, в том числе, улицы города.

Накануне у меня было свободное время после горы Долгой. Думаю, дай гляну, что там у нас изменилось в городе. И попал. Понял, что двигаться невозможно. Ни с города, ни в город, ни по Кулибина, ни по Красногвардейской. Думаю, дай проеду по Индустриальной, проезжал же утром. Пришлось там крутиться – где-то час с лишним ездил. А люди каждый день, а то два раза на дню ездят. Устали все. Надо отдать должное терпению горожан. Окончание дорожных работ для нас жизненно важно!

Повторяясь, Сергей Константинович говорит, что можно было начать на недельку раньше. Когда дождей не было. Откладывали «потихоньку, потихоньку и не успеваем». Подрядчики, в свою очередь, по их словам, приложат все усилия для того, чтобы в намеченный срок закончить работы. Кстати, укладка плит может осуществляется и в дождь. А для тех, кто нарушал технологии – «намеренно делал брак» (укладывал в дождь), Сергей Константинович обещал взять пробы асфальта.