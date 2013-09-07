Владельцы торговой сети в Нижнем Тагиле не хотят уступать жильцам. Ситуация на Фрунзе опять накаляется

Казалось бы, с жильцами договорились: и план нового двора, вроде бы, понравился, и районная администрация перешла в активное обсуждение вопроса со строящимся кафе. Но не тут-то было: в спор включился владелец крупного торгового центра, который, по всей видимости, не согласен с решением администрации и жильцов.

Напомним о том плане, который предложили жильцы и который частично устроил администрацию. Так, по мнению жильцов, парковка (только для жителей дома и спецслужб) должна быть организована напротив подъезда, параллельно небольшому тротуару. К слову, по всем замерам, метражу, этот вариант тоже имеет место быть. В данном случае вариант неплохой: дворовая территория, предназначенная как для пешеходов, так и для автомобилей, будет обособлена, что выглядит крайне комфортно.

А путь, некогда предназначавшийся для фур, по плану жильцов, будет перекрыт, и разрешен только для спецслужб. И подъезд машин для разгрузки будет осуществляться также со стороны Фрунзе.

Но в данном случае также будет заметно сокращена дорога, на которой привыкли останавливаться фуры (и работать всю ночь и весь день), проезжающие к ТЦ. Это и стало точкой преткновения на вчерашней встрече.

Предлагаем вашему вниманию разговор владельца ТЦ с жильцами:

Жильцы: Можно же сделать проезжую часть, парковочные места!

ТЦ: Так, сделайте!

Жильцы: Чтобы ни людей не давить, никого!

ТЦ: Сделайте!

Жильцы: Мы ездим по «пешеходам» до парковки. Как мы должны проезжать?

ТЦ: Я тебе еще раз говорю, их вообще изначально не должно здесь быть. По проекту вашего дома их не должно быть.

Жильцы: Так у нас подъезды сюда выходят!

ТЦ: Какая разница?! Их не должно здесь быть. Как вы раньше ставили?

Жильцы: Раньше и машин здесь не было.

ТЦ: А от нас то вы что хотите?

Жильцы: Немножко сократить проезд для людей.

ТЦ: А ты за это будешь платить? Что вы здесь сделаете?

Жильцы: Сами облагородим, сделаем парковочные места.

ТЦ: О! Парковочные места, какой ты умный! Мы сначала вам все сделали, заасфальтировали, а теперь вы будете делать парковочные места. И нам за это заплатите!

Жильцы: Что?

ТЦ: А ты знаешь, сколько это стоит?

Жильцы: Сколько?

ТЦ: Думаю, у вашего дома денег не хватит. Миллионов-то 3-4 будет компенсации. Народ возбудился не по делу!

В принципе, понятно, в каком духе проходила беседа. Напомним, во время визита Главы города владелец ТЦ разговаривал с Сергеем Константиновичем примерно таким же образом. Известно одно – с жителями будут решать вопросы на следующей неделе. Их вызовут на совещание в Администрации Ленинского района.