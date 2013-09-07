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Владельцы торговой сети в Нижнем Тагиле не хотят уступать жильцам. Ситуация на Фрунзе опять накаляется
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владельцы торговой сети в Нижнем Тагиле не хотят уступать жильцам. Ситуация на Фрунзе опять накаляется

7 сентября 2013, 10:45Общество
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