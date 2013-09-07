Владельцы торговой сети в Нижнем Тагиле не хотят уступать жильцам. Ситуация на Фрунзе опять накаляется
Продолжается история с выяснением отношений на улице Фрунзе между домом №54, строящимся «кафе» и торговым центром. Вчера в Администрации Ленинского района состоялось выездное совещание, на котором продолжилось выяснение отношений между сторонами.
Казалось бы, с жильцами договорились: и план нового двора, вроде бы, понравился, и районная администрация перешла в активное обсуждение вопроса со строящимся кафе. Но не тут-то было: в спор включился владелец крупного торгового центра, который, по всей видимости, не согласен с решением администрации и жильцов.
Напомним о том плане, который предложили жильцы и который частично устроил администрацию. Так, по мнению жильцов, парковка (только для жителей дома и спецслужб) должна быть организована напротив подъезда, параллельно небольшому тротуару. К слову, по всем замерам, метражу, этот вариант тоже имеет место быть. В данном случае вариант неплохой: дворовая территория, предназначенная как для пешеходов, так и для автомобилей, будет обособлена, что выглядит крайне комфортно.
А путь, некогда предназначавшийся для фур, по плану жильцов, будет перекрыт, и разрешен только для спецслужб. И подъезд машин для разгрузки будет осуществляться также со стороны Фрунзе.
Но в данном случае также будет заметно сокращена дорога, на которой привыкли останавливаться фуры (и работать всю ночь и весь день), проезжающие к ТЦ. Это и стало точкой преткновения на вчерашней встрече.
Предлагаем вашему вниманию разговор владельца ТЦ с жильцами:
Жильцы: Можно же сделать проезжую часть, парковочные места!
ТЦ: Так, сделайте!
Жильцы: Чтобы ни людей не давить, никого!
ТЦ: Сделайте!
Жильцы: Мы ездим по «пешеходам» до парковки. Как мы должны проезжать?
ТЦ: Я тебе еще раз говорю, их вообще изначально не должно здесь быть. По проекту вашего дома их не должно быть.
Жильцы: Так у нас подъезды сюда выходят!
ТЦ: Какая разница?! Их не должно здесь быть. Как вы раньше ставили?
Жильцы: Раньше и машин здесь не было.
ТЦ: А от нас то вы что хотите?
Жильцы: Немножко сократить проезд для людей.
ТЦ: А ты за это будешь платить? Что вы здесь сделаете?
Жильцы: Сами облагородим, сделаем парковочные места.
ТЦ: О! Парковочные места, какой ты умный! Мы сначала вам все сделали, заасфальтировали, а теперь вы будете делать парковочные места. И нам за это заплатите!
Жильцы: Что?
ТЦ: А ты знаешь, сколько это стоит?
Жильцы: Сколько?
ТЦ: Думаю, у вашего дома денег не хватит. Миллионов-то 3-4 будет компенсации. Народ возбудился не по делу!
В принципе, понятно, в каком духе проходила беседа. Напомним, во время визита Главы города владелец ТЦ разговаривал с Сергеем Константиновичем примерно таким же образом. Известно одно – с жителями будут решать вопросы на следующей неделе. Их вызовут на совещание в Администрации Ленинского района.
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