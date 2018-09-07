400 сотрудников нижнетагильской полиции обеспечат порядок в День танкиста

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для поддержания порядка в День танкиста будут задействованы сотрудники практически всех подразделений полиции Нижнего Тагила. К обеспечению безопасности горожан будут привлечены кинологи со служебными собаками, Росгвардия, добровольные дружинники и волонтёры.
Сюжеты: Нижний Тагил
В День танкиста, который пройдёт в Нижнем Тагиле 8 сентября, для обеспечения правопорядка и безопасности будет привлечено 400 сотрудников правоохранительных органов. В это число войдут кинологи, офицеры Росгвардии, дружинники и добровольцы.
Безопасность дорожного движения во время праздника будет находиться под контролем инспекторов ГИБДД, наряды комплексных сил полиции будут приближены к местам массового скопления людей. Также будет задействована система «Безопасный город», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, празднование Дня танкиста пройдёт на трёх площадках - одна на полигоне «Старатель» и две будут расположены в Дзержинском районе на площади Славы и у ДК имени Окунева.
Материалы по теме
полицияпраздникбезопасностьволонтерыполицейскиеохранаРосгвардиябезопасный городдружиныкинологиДень танкистаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей