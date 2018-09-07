400 сотрудников нижнетагильской полиции обеспечат порядок в День танкиста

В День танкиста, который пройдёт в Нижнем Тагиле 8 сентября, для обеспечения правопорядка и безопасности будет привлечено 400 сотрудников правоохранительных органов. В это число войдут кинологи, офицеры Росгвардии, дружинники и добровольцы.

Безопасность дорожного движения во время праздника будет находиться под контролем инспекторов ГИБДД, наряды комплексных сил полиции будут приближены к местам массового скопления людей. Также будет задействована система «Безопасный город», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».