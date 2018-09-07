Количество сирот в России достигло исторического минимума

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В банке данных о детях-сиротах по состоянию на 1 сентября 2018 года числится 47,8 тысяч человек, что является самым низким уровнем за всю историю новой России.
На данный момент число детей, которых берут в семьи, превышает число тех, кого отправляют в детские дома.
Пять лет назад в банке данных по сиротам числилось 68,8 тысячи детей, десять лет назад эта цифра составляла 115,6 тысяч. Таким образом, отмечают представители министерства просвещения, которое занимается учётом детей-сирот, 2018 год показал исторический минимум для нашей страны в 47,8 тысяч человек.
Как сообщают «Новые Известия», в Российской Федерации на 1 сентября 2018 года зарегистрировано 180 тысяч приёмных родителей и усыновителей. Примерно столько же числится кровных опекунов. Также специалисты отмечают, что выросло число детей-инвалидов, которые усыновляют российские семьи.
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