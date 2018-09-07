Количество сирот в России достигло исторического минимума

На данный момент число детей, которых берут в семьи, превышает число тех, кого отправляют в детские дома.

Пять лет назад в банке данных по сиротам числилось 68,8 тысячи детей, десять лет назад эта цифра составляла 115,6 тысяч. Таким образом, отмечают представители министерства просвещения, которое занимается учётом детей-сирот, 2018 год показал исторический минимум для нашей страны в 47,8 тысяч человек.