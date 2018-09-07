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#домахорошо
Количество сирот в России достигло исторического минимума
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество сирот в России достигло исторического минимума

Сегодня, 08:00Общество
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