Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Комиссия по созданию студенческого городка будет сформирована в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
789 543 fixedwidth

Комиссия по созданию студенческого городка будет сформирована в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:01Общество
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле