Комиссия по созданию студенческого городка будет сформирована в Нижнем Тагиле

Об рассказал врио главы города Владислав Пинаев на совещании, посвященном перспективе строительства студгородка в Нижнем Тагиле.

Место для возведения студенческого городка уже выбрано. Это Корабельный мыс рядом с нижнетагильским прудом. Для строительства мыс будет увеличен за счет дополнительной насыпи.

На территории кампуса будет расположен симбиоз вузов. Студенты будут взаимодействовать с бизнесом, с профессиями будущего.

Тагильские студенты смогут жить в современных общежитиях. Соответственно на территории кампуса будут созданы места отдыха и развлечений для тагильской молодежи.

По словам врио главы города Владислава Пинаева, для создания концепции студгородка будет организована специальная комиссия. Она ознакомится с опытом других городов и стран.

Нужно наполнить этот кампус по максимуму, чтобы было развитие образования, студенчества. Этим самым мы привлечем студентов, которые бегут из Нижнего Тагила,подчеркнул Владислав Пинаев.

Также это место объединит студенческие активы вузов. Кампус позволит проводить организацию мероприятий и обсуждений для студентов.

Нам важно наполнить проект, которые объединит кампус. Нам от студентов нужна помощь в понимании, как они видят площадку. У нас будет единое пространство, это актуальная вещь.отметил депутат годумы Владислав Потанин.