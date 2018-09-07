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Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре

Сегодня, 06:40Общество
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