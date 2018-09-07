Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре

В течение 2 месяцев члены рабочей группы представят концепцию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» на базе горнолыжного комплекса под Нижним Тагилом. После этого можно будет подать заявку на финансирование проекта в 2019 году.
Работа над концепцией кластера «Гора Белая» продолжается. На данный момент в областное законодательство о туризме введены понятия «кластера», «резидента туристского кластера» и «управляющей компании». Также определён ряд налоговых льгот и преференций, которые смогут получать резиденты кластера «Гора Белая».
Территория, на которой планируется реализация проекта, составляет 2,5 тысячи гектаров и охватывает 15 населённых пунктов. Для каждого из них подготовлена модель развития.
Предполагается работа по нескольким направлениям. Это развитие природного парка «Река Чусовая», Висимского заповедника, создание этнодеревни и парка Городской цивилизации по аналогии с известными во всем мире детскими парками развлечений,рассказал член рабочей группы Леонид Гункевич.
Концепция будет представлена через 2 месяца, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Затем начнётся этап принятия архитектурных решений, после - проектирование и старт строительных работ.