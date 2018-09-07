Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре

Работа над концепцией кластера «Гора Белая» продолжается. На данный момент в областное законодательство о туризме введены понятия «кластера», «резидента туристского кластера» и «управляющей компании». Также определён ряд налоговых льгот и преференций, которые смогут получать резиденты кластера «Гора Белая».

Территория, на которой планируется реализация проекта, составляет 2,5 тысячи гектаров и охватывает 15 населённых пунктов. Для каждого из них подготовлена модель развития.

Предполагается работа по нескольким направлениям. Это развитие природного парка «Река Чусовая», Висимского заповедника, создание этнодеревни и парка Городской цивилизации по аналогии с известными во всем мире детскими парками развлечений,рассказал член рабочей группы Леонид Гункевич.