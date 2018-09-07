Напор горячей воды будет снижен на ГГМ в Нижнем Тагиле с 8 по 9 сентября

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С 00.30 часов 8 сентября по 23.30 часа 9 сентября в связи с ремонтными работами на ГГМ в Нижнем Тагиле будут снижены напор и температура горячей воды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Параметры горячей воды — напор и температура — будут снижены на ГГМ из ремонтных работ на УТ №1 на Черноисточинском шоссе, 49, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.
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