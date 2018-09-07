Неизвестные вскрывают автомобили на Вые и Лебяжке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле автомобилисты, живущие на Вые и Лебяжке, пострадали от неизвестных. Было вскрыто несколько автомобилей.

Первые сообщения о вскрытии автомобилей появились еще в конце августа 2018 года. Сразу несколько инцидентов произошло на Лебяжке. Были вскрыты две газели, иномарка и ВАЗ 14-й модели.

Так, у иномарки, припаркованной во дворе дома на Лебяжке, неизвестные пытались снять бампер.

На Лебяжке приехала родня на полтора часа, и так им искорёжили новый автомобиль. Работали профессионалы, видимо, для себя, для прибыли. Снимали очень аккуратно, вовремя вышли,написала в соцсетях тагильчанка.

Фото: Черный список Нижнего Тагила

Примерно в этот же период были вскрыты две газели. Инцидент случился также на Лебяжке, у дома № 37 на ул. Ермака. Владельцы авто также подчеркнули, что все манипуляции с техникой были проведены бесшумно и профессионально.

У обеих машин сняты аккумуляторы, из одной забрали еще и видеорегистратор. Сигнализации имеются на обеих машинах, но, естественно, они были в первую очередь оборваны, по этому ни звука слышно не было,сообщил автолюбитель.

Еще один житель Лебяжки рассказал, что на его автомобиле была открыта форточка. При этом, ничего из салона авто не пропало, не исключено, что преступников мог кто-то спугнуть.

Обошёл машину в круг и заметил щель на форточке. Пальчиком подцепил и она отпала. Ну, тут уже понятно стало, как попали,написал мужчина.

Фото: Черный список Нижнего Тагила

В сентябре инциденты начали вновь повторяться. Только теперь жалобы начали поступать от жителей ближайшего к Лебяжке района – Выи.

На сайт «Городской контроль» обратился автовладелец с сообщением о том, что на ул. Черных у домов № 27, 29, 31, 33 за неделю автолюбители пострадали дважды.

Где по ночам бывают патрульные службы полиции? За неделю автомобили подвергаются взлому дважды, украли весь бензин в первый раз, а во второй раз украли аккумулятор и магнитолу. Куда смотрит полиция?говорится в сообщении.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что материал по факту вскрытий автомобилей зарегистрирован.