Орлова добилась федеральной поддержки для медицины Владимирской области

Это стало возможным благодаря труду губернатора Светланы Орловой, которая смогла добиться поддержки от федерального центра не только в сфере медицины, но и в сфере образования.

Орлова и в дальнейшем намерена плотно сотрудничать со столицей, сообщают «Владимирские ведомости». Она полагает, что комфортная жизнь населения зависит напрямую от решения актуальных вопросов.

За последние пять лет произошло масштабное обновление медицинского автопарка: на сумму в 510 миллионов рублей были куплены 374 машины. К ним относятся новые кареты скорой помощи, автобусы для перевозки больных на сложные операции, легковые и санитарные автомобили для амбулаторно-поликлинической службы, 10 мобильных пунктов для диспансеризации и передвижная аппаратурах для маммографии. Сегодня в 150 населенных пунктах работают 20 передвижных комплексов. До 2024 года это число увеличится еще на 16 автомобилей.