Орлова добилась федеральной поддержки для медицины Владимирской области

Во Владимирскую область будут поставлены 15 новых машин скорой помощи. Соответствующее распоряжение уже подписал вице-премьер Дмитрий Медведев.
Это стало возможным благодаря труду губернатора Светланы Орловой, которая смогла добиться поддержки от федерального центра не только в сфере медицины, но и в сфере образования.
Орлова и в дальнейшем намерена плотно сотрудничать со столицей, сообщают «Владимирские ведомости». Она полагает, что комфортная жизнь населения зависит напрямую от решения актуальных вопросов.
За последние пять лет произошло масштабное обновление медицинского автопарка: на сумму в 510 миллионов рублей были куплены 374 машины. К ним относятся новые кареты скорой помощи, автобусы для перевозки больных на сложные операции, легковые и санитарные автомобили для амбулаторно-поликлинической службы, 10 мобильных пунктов для диспансеризации и передвижная аппаратурах для маммографии. Сегодня в 150 населенных пунктах работают 20 передвижных комплексов. До 2024 года это число увеличится еще на 16 автомобилей.
Область образования также не уступает улучшениям в медицине. Повсеместно идут стройки новых школ, которые будут оборудованы по самым современным технологиям. Из года в год улучшаются условия труда для учителей. Кроме того ежегодно из федерального бюджета выделяется по 15 миллионов рублей для покупки школьных автобусов. За пять лет были закуплены уже более 90 единиц школьного автотранспорта.