Пользователи ВКонтакте увидят церемонию «Эмми» с сервисом «Амедиатека»

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18 сентября в 3:00 пользователи смогут посмотреть церемонию вручения премии «Эмми» в прямом эфире с помощью онлайн-сервиса «Амедиатека».
Источник: VK.COM
Второй год подряд ВКонтакте организует для своих пользователей прямую трансляцию церемонии вручения премии «Эмми».
18 сентября в 3:00 пользователи смогут следить за трансляцией через онлайн-сервис «Амедиатека». Зрители ждет участие в опросах в сообществе «Амедиатека», каждый может сделать свои ставки относительно победителя главных номинаций.
Те, кому удастся предварительно определить победителя премии, получат в подарок подписку на онлайн-сервис «Амедиатека». Проголосовать можно будет до 23:59 17 сентября.
Среди лидеров номинаций в 2018 году опережает конкурентов «Игра престолов», второе место – у второго сезона «Мира Дикого Запада» с 21 номинацией. Всего 108 номинаций.
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