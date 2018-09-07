Пользователи ВКонтакте увидят церемонию «Эмми» с сервисом «Амедиатека»

Второй год подряд ВКонтакте организует для своих пользователей прямую трансляцию церемонии вручения премии «Эмми».

18 сентября в 3:00 пользователи смогут следить за трансляцией через онлайн-сервис «Амедиатека». Зрители ждет участие в опросах в сообществе «Амедиатека», каждый может сделать свои ставки относительно победителя главных номинаций.

Те, кому удастся предварительно определить победителя премии, получат в подарок подписку на онлайн-сервис «Амедиатека». Проголосовать можно будет до 23:59 17 сентября.