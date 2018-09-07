Шумная семья в Нижнем Тагиле будет привлечена к административной ответственности

Шумная семья, проживающая на Вагонке в Нижнем Тагиле в доме на ул. Пихтовая, будет наказана. С жителями квартиры, на которых жаловались другие жильцы дома, проведена разъяснительная работа. Участковым уполномоченным был собран материал, проведена беседа с шумными жильцами, им грозит штраф.