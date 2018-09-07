Шумная семья в Нижнем Тагиле будет привлечена к административной ответственности
Сегодня, 14:57ОбществоЮлия Суворова
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Шумные жители дома в Нижнем Тагиле на ул. Пихтовая будут привлечены к административной ответственности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Шумная семья, проживающая на Вагонке в Нижнем Тагиле в доме на ул. Пихтовая, будет наказана. С жителями квартиры, на которых жаловались другие жильцы дома, проведена разъяснительная работа. Участковым уполномоченным был собран материал, проведена беседа с шумными жильцами, им грозит штраф.
Работа в полной мере проведена участковым ОП № 17. Собранный материал передан в администрацию Дзержинского районасообщили редакции в УВД Нижнего Тагила.
Жители дома, пожаловавшиеся на семью, сообщили редакции, что после публикации материала на TagilCity.ru, шум в квартире прекратился.
Пока мы шума больше не слышали,поблагодарила редакцию соседка.
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