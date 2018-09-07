Социальные и жилые объекты Нижнего Тагила готовы к новому отопительному сезону

Об этом на совещании в администрации Нижнего Тагила сообщили представители ресурсосберегающих и управляющих компаний.

Работа проводилась в соответствии с постановлением, которое было подписано в июне. Срок подачи паспортов готовности объектов социально значимого и жилого фонда — до 15 сентября 2018 года. Учреждения образования, культуры и здравоохранения — 100% готовность. Учреждения спорта — 91% готовности,рассказал глава администрации Дзержинского района Игорь Комаров.

По словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, подготовлено 98,7% жилого фонда. В настоящий момент не сданы несколько домов УК «Стандарт» на Старателе. Есть недочеты у УК «КПД».

Также мы провели мониторинг по приборам учета. Из 1504 приборов учета на коммерческом учете находится 145 — это 9,6%. На сегодняшний день 54 общедомовых приборов учета сданы, 25 — находятся в стадии реконструкции, 15 приборов находятся на ремонте,рассказал Егор Копысов.