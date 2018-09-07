Тагильчане начали разрушать скульптуры в парке «Народный»

Горожане разрушают скульптуры музея ИЗО в парке «Народный» в Нижнем Тагиле.
Всего пару месяцев назад в парке «Народный» в Нижнем Тагиле были установлены новые скульптуры, однако их уже начали разрушать гости парка.
Так, отмечается, что сильнее всего пострадал лось, у него зафиксирован скол, трещина дошла почти до арматуры. Также кто-то расшатал и уронил металлическую трубу, на которую в скором времени планировали поместить фонарь-луну, пострадала и скульптура «Ворон и щука». По последней, вероятно, лазают дети, и на ней образовались сколы и трещины.
Местные жители рассказали, что уже не первый раз замечают, что взрослые и дети не берегут скульптуры. По словам местного жителя, больше всего достается скульптуре лося. Один из тагильчан даже пошутил, что вскоре лось может остаться без рогов.
Это наша культура, наш город. Он каждый год становится все краше, конечно, это надо беречь. Давайте мы сохраним эту красоту для будущих поколений,отметила сотрудница музея ИЗО.