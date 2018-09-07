Тагильчане начали разрушать скульптуры в парке «Народный»

Всего пару месяцев назад в парке «Народный» в Нижнем Тагиле были установлены новые скульптуры, однако их уже начали разрушать гости парка.

Так, отмечается, что сильнее всего пострадал лось, у него зафиксирован скол, трещина дошла почти до арматуры. Также кто-то расшатал и уронил металлическую трубу, на которую в скором времени планировали поместить фонарь-луну, пострадала и скульптура «Ворон и щука». По последней, вероятно, лазают дети, и на ней образовались сколы и трещины.

Местные жители рассказали, что уже не первый раз замечают, что взрослые и дети не берегут скульптуры. По словам местного жителя, больше всего достается скульптуре лося. Один из тагильчан даже пошутил, что вскоре лось может остаться без рогов.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»