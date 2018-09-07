Участниками программы благоустройства на Дону в 2019 г смогут стать 266 сел

"В каждом из этих 266 населенных пунктов должно проживать не менее одной тысячи граждан. Станет другой и сумма финансирования. Так, из федерального бюджета поступит 1,5 миллиарда рублей, из казны донского региона - 700 миллионов", - пояснил губернатор Василий Голубев.

Известно, что в эту сумму войдут 500 миллионов рублей, который дополнительно выделят по решению губернатора. Голубев озвучил эту информацию во время посещения Матвеево-Курганского поселения и Таганрога. Здесь он проинспектировал ход работ по благоустройству парков и скверов."В следующем году станет принципиальным условие, чтобы участники строго соответствовали правилам подготовки к конкурсу. Всего в 2018 году в голосовании по выбору территорий для благоустройства поучаствовали свыше 720 тысяч граждан", - пояснил Губернатор.Он добавил, что 30% средств пойдет на улучшение внешнего облика дворов многоэтажек, остальные деньги потратят на благоустройство территорий общественного назначения. RostovGazeta пишет, Голубев передал ключи от новой коммунальной техники руководителям Новочеркасска и Таганрога. С начала года было потрачено свыше 375 миллионов рублей на закупку подобных машин, этого хватило на 89 единиц.