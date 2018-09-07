Участниками программы благоустройства на Дону в 2019 г смогут стать 266 сел

В Ростовской области в 2019 году 266 населенных пунктов получат возможность стать участниками программы по созданию комфортной городской среды, пишет информационное агентство RostovGazeta
"В каждом из этих 266 населенных пунктов должно проживать не менее одной тысячи граждан. Станет другой и сумма финансирования. Так, из федерального бюджета поступит 1,5 миллиарда рублей, из казны донского региона - 700 миллионов", - пояснил губернатор Василий Голубев.
Известно, что в эту сумму войдут 500 миллионов рублей, который дополнительно выделят по решению губернатора. Голубев озвучил эту информацию во время посещения Матвеево-Курганского поселения и Таганрога. Здесь он проинспектировал ход работ по благоустройству парков и скверов."В следующем году станет принципиальным условие, чтобы участники строго соответствовали правилам подготовки к конкурсу. Всего в 2018 году в голосовании по выбору территорий для благоустройства поучаствовали свыше 720 тысяч граждан", - пояснил Губернатор.Он добавил, что 30% средств пойдет на улучшение внешнего облика дворов многоэтажек, остальные деньги потратят на благоустройство территорий общественного назначения. RostovGazeta пишет, Голубев передал ключи от новой коммунальной техники руководителям Новочеркасска и Таганрога. С начала года было потрачено свыше 375 миллионов рублей на закупку подобных машин, этого хватило на 89 единиц.