В наручниках и без еды: сотрудница тагильской полиции провела больше суток в СК Перми

Жительница Нижнего Тагила была переправлена в следственный отдел по Мотовилихинскому району города Перми 5 сентября. Ее подозревают в незаконном проникновении в жилище бывшего супруга. Молодая женщина 25 лет отработала в полиции Нижнего Тагила и является действующим сотрудником органов.

В мае 2018 года тагильчанке стало известно, что в Перми на нее заведено уголовное дело по заявлению хозяйки квартиры. Тагильчанка находилась на стационарном лечении в Нижнем Тагиле и повесток на допрос не получала. Документы об уважительных причинах неявки на допрос она предоставляла следователю. Во время состоявшего допроса женщина сообщила, что в квартиру заявительницы она не заходила и никаких противоправных действий не совершала.

Я действительно была в Перми, туда уехал мой бывший супруг. Я приезжала, чтобы решить имущественный вопрос после развода. Дверь в квартиру, где он проживает с новой семьей, открыла девочка, взрослых по ее словам, дома не было. Мы переговорили на пороге, в квартиру я не входила, стояла только в общем коридоре. Я уехала, а потом узнала, что в Перми на меня завели уголовное дело за незаконное вторжение в чужое жилище, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

5 сентября сотрудники ММУ МВД «Нижнетагильское» исполнили принудительный привод подозреваемой в следственный отдел Перми. Старший следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району города Перми Абдулов распорядился доставить полицейского под конвоем, апеллируя к тому, что она уклонялась от явки в отдел другого города.

Постановление женщине передали в момент, когда она пришла в УВД Нижнего Тагила для получения документов о назначении ей пенсии по выслуге лет. Оттуда же тагильчанку забрал конвой.

Адвокат тагильчанки рассказал об условиях содержания задержанной в следственном отделе Перми. Больше суток женщина находилась без еды, воды и сна. Адвокат Олег Загребин усмотрел ряд процессуальных нарушений.

Я в юриспруденции порядка 20 лет, я такого не видел. К убийцам и педофилам так не относятся! Вместо ИВС ее отвезли в дежурную часть. Я спросил, почему ее не довезли до ИВС, где она могла бы ночь поспать? Следователь ответил: «Я отправил ее в ИВС, а оперативники отвезли ее в дежурную часть, наверное перепутали». Я никогда не поверю, что сотрудники управления службы собственной безопасности спутали ИВС и дежурную часть. А сотрудники дежурной части, зная, за кем находится задержанная, то есть за следственным комитетом, будут отказывать ей в вызове скорой помощи, в воде, еде, и выходе в туалет, говорит адвокат.

По словам Олега Загребина, 6 сентября во время допроса и очной ставки подозреваемой не разрешили надеть очки. Доводы о том, что задержанная имеет плохое зрение, следователь расценил как препятствие следственным действиям с ее стороны. Просьбу о стакане воды следователь пообещал рассмотреть по письменному ходатайству в течение 3 дней.

На допросе и очной ставке ей не разрешили надеть очки, у женщины плохое зрение и она не видела, что подписывает, а также не четко видела заявительницу на очной ставке. На очной ставке следователь спрашивает: «Вы знаете сидящую напротив женщину?» Наталья говорит: «Дайте мне, пожалуйста, очки, у меня зрение минус 5». «Ну, значит, не знаете», говорит следователь. Это как? Она ему говорила, что не видит ее, он ответил, что она, таким образом, препятствует следственному действию. На допросе она попросила у следователя стакан воды, но он ответил, что рассмотрит этот вопрос по письменному ходатайству в течение 3 дней, поделился Олег Загребин.

Адвокат подозреваемой говорит о том, что за 20 лет практики в юриспруденции «впервые видит такой беспредел». Задержанная тагильчанка считает, что сожительница ее бывшего супруга Марина Бабушкина написала заявление в полицию, так как пытается препятствовать разделу имущества между бывшими супругами. Сама Бабушкина является действующим сотрудником полиции в Перми.

Была бы она гражданская и если бы она действительно это сделала, даже бы дело не возбудили! А тут сотрудник полиции, спецсубъект, быстренько возбудили дело, быстро закончили. Скорую она просила в течение 8 часов! Без еды и воды больше суток! Конвойные и те в шоке были, а уж они-то всяких видели – и убийц, и рецидивистов, с ними так не обращались. Но СК - они же «бастрыкинские», им ничего не страшно. (Александр Бастрыкин, председатель следственного комитета РФ, прим. редакции),рассказал редакции адвокат.

Подозреваемая, которая 25 лет посвятила работе в полиции Нижнего Тагила, написала жалобы в прокуратуру, следственный комитет и уполномоченному по защите прав человека.

В беседе с редакцией TagilCity.ru начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Горелых сообщил, что о расследовании в отношении сотрудницы свердловской полиции в курсе, однако давать комментарии о ходе дела и мерах поддержки местной полиции в адрес коллеги отказался.

По этой ситуации ведется детальное разбирательство с обеих сторон здесь, по месту службы, и там - в Перми. О каких-либо итогах говорить преждевременно,рассказал Валерий Горелых.