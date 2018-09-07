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#домахорошо
В наручниках и без еды: сотрудница тагильской полиции провела больше суток в СК Перми
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В наручниках и без еды: сотрудница тагильской полиции провела больше суток в СК Перми

Сегодня, 16:57Общество
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