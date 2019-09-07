Группа Scorpions будет передвигаться по Екатеринбургу на пяти машинах Mercedes-Benz

Организаторы концерта группы рассказали, что для участников музыкального коллектива будет организовано передвижение на пяти черных автомобилях Mercedes-Benz. При этом машины должны быть не ниже пятого поколения W221.

Сообщается, что один такой автомобиль строит порядка 1 млн 950 тысяч рублей.