Группа Scorpions будет передвигаться по Екатеринбургу на пяти машинах Mercedes-Benz
Сегодня, 12:27ОбществоФото: Официальный сайт группы Scorpions
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Участники группы Scorpions, которая приедет в Екатеринбург в октябре, будет передвигаться по городу на пяти автомобилях марки Mercedes-Benz, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы концерта группы рассказали, что для участников музыкального коллектива будет организовано передвижение на пяти черных автомобилях Mercedes-Benz. При этом машины должны быть не ниже пятого поколения W221.
Сообщается, что один такой автомобиль строит порядка 1 млн 950 тысяч рублей.
Ранее для приезжавшего с концертом в столицу Урала рэпера Басты пригоняли Mercedes-Maybach S-Class из другого региона, так как в день приезда певца в Екатеринбурге нужной машины не нашлось.
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