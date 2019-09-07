Куда уезжают тагильские студенты

Непосредственно в Нижнем Тагиле имеются 7 филиалов екатеринбургских и московских университетов: Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, филиал МЮИ, Нижнетагильский технологический институт при УрФУ им. Б. Н. Ельцина, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, филиал Уральского института экономики, управления и права, филиал УрГЭУ, филиал УрГУПС. Основные специальности представлены технической (металлургия, инженерия), педагогической, экономической и юридической сферами. К сожалению, они не охватывают все возможные специальности, что заставляет тагильчан перебираться в другие города.

Если бы в Тагиле был достойный ВУЗ по направлению реклама и связи с общественностью, я бы осталась,призналась TagilCity.ru первокурсница московской РАНХиГС.

Однако наиболее популярный среди тагильских абитуриентов город — Екатеринбург, ближайший миллионник с обширным выбором вузов. Только в УрГЭУ, по состоянию на август, области, было подано 5538 заявлений, а на бакалавриат Юридического университета — 4,5 тысячи. Кроме них, абитуриенты со всей Свердловской области стремится поступить в Педагогические университеты, институт МВД РФ, УрГУПС, а также Уральский государственный медицинский университет, который в рейтинге RAEX занимает 85 место.

Я выбрала УрГЮА, потому что она считается самым лучшим вузом в нашей области, здесь преподают квалифицированные преподаватели, многие из которых занимаются не только преподавательской деятельностью, но и работают в юридической сфере, что помогает передавать им собственный опыт,рассказала тагильчанка-первокурсница Анастасия Гаёва.

По данным официального сайта УрФУ, в 2019 году приемная комиссия получила 19068 заявлений, что на 50 больше предыдущего года, причём, 2/3 из них — со Свердловской области.

Статус самого востребованного учебного учреждения уральской столицы долгие годы удерживает УрФУ им. Б. Н. Ельцина, который занимает 364 строчку в рейтинге лучших вузов мира (QS World University Rankings by Subject) и 12 место в России по версии RAEX Федеральный университет занимает 364 позицию среди лучших ВУЗов мира, а среди российских — 12 место по данным агентства RAEX.

Другие популярные уральские города — столицы в своих регионах Пермь и Челябинск. В 2018 году Южно-уральский университет вошёл в рейтинг QS World University Rankings, но лишь в конец топ-1000.

Выбрала Пермь, потому что в России всего 2 фармвуза (именно ВУЗа, а не факультета), второй в Питере, но Пермь была ближе к дому и академия по образованию считается лучше и образование это ценится,объясняет Арина Замараева.