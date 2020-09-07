Два лучше чем один: под Нижним Тагилом во время ремонта одного моста построили второй

Из-за паводка подтопило реку. Там был брод, по которому все ходили и ездили пока мост ремонтируем, но его скрыло водой. Поэтому мы соорудили временный мост из досок и металлоконструкций для "легковушек" и пешеходов,говорит Игорь Васильев.