Два лучше чем один: под Нижним Тагилом во время ремонта одного моста построили второй

Во время ремонта моста через реку Грязнушка в Висимо-Уткинске, рабочие решили построить еще один, но временный, рассказал Tagilcity.ru директор МУП ТДС Игорь Васильев.

Из-за паводка подтопило реку. Там был брод, по которому все ходили и ездили пока мост ремонтируем, но его скрыло водой. Поэтому мы соорудили временный мост из досок и металлоконструкций для "легковушек" и пешеходов,говорит Игорь Васильев. Также директор Игорь Васильев отметил, что из-за повышенного уровня воды возникли сложности с подвозом материалов для ремонта. Временный мост решил эту проблему и бригада скоро приступит к работам. Накануне МУП «Тагилдорстрой» провели конкурс на сумму в два миллиона рублей. Согласно условиям закупки, субподрядчику предстоит содержать дороги в селах Сулем, Верхняя Ослянка, Серебрянка, Елизаветинское, поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Баронская, Еква, Захаровка, Волчевка, Студеный, деревнях Баронская, Захаровка, Заречная, Нижняя Ослянка. Стало известно сколько «Тагилдорстрой» заплатит за обслуживание поселковых дорог

