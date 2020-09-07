Хабаровский ветеран получил квартиру через инстаграм Дегтярева

transsibinfo.com пишет, что жителю небольшого поселка Хехцир в Хабаровском крае 95-летнему Василию Мятежу, ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена второй степени, предоставят новую квартиру либо возместят финансово проживание в аварийном доме.
По словам местных властей, было в значительной мере затянуто оформление документации. В результате после обращения к региональному главе этот вопрос будет курировать районный руководитель, который лично приехал к ветерану после обращения его родственницы.
Отмечается, что в соцсетях к Михаилу Дегтяреву обращаются десятки человек ежедневно. По всем сообщениям проводится срочная проверка.