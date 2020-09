Молодые тагильчане примут участие в межрегиональных дебатах

В середине сентября стартует уникальный проект медиахолдинга 1MediaInvest — «Дебатл».

Команды из 14 регионов страны готовятся определить лучших в спорах и ораторском искусстве в проекте медиахолдинга 1MediaInvest «Дебатл». Участники представят аргументированные позиции по заданным темам. 16 командам предстоит рассуждать на вечные темы и наиболее актуальные вопросы современности. Тагильчане смогут поболеть за команду руководителя нижнетагильского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Дмитрия Арды. Судьям, которыми стали яркие представители местной и региональной политики, а также медиаэксперты и общественники, предстоит оценить по десятибалльной шкале аргументацию, полемику и артистизм. Максимально в одном споре команда может получить до 60 баллов от двух судей. Всего соревнования будут проводится в четыре тура, начиная с 1/8 финала. «Дебатл» популяризирует актуальный и современный формат дебатов и учит представителей молодежи спорить и аргументировать свою позицию. Сложно переоценить наличие подобных навыков и умений в современном обществе. Активный гражданин с интересной точкой зрения всегда добьется большего, чем тот, кто не имеет твердого духовно-нравственного стержня. Эксперты, приглашенные в «Дебатл» в качестве судей, убеждены, что смогут передать молодежи свой опыт. Весь процесс не помешает учебному году и эпидемиологической обстановке, потому что пройдет онлайн. За каждым этапом можно будет следить на видеохостинге. «Дебатл» открывает новый политический сезон в регионах. Риторические состязания продлятся до ноября. О всех перипетиях «Дебатла» расскажет наше сетевое издание, следите за новостями.

